«Вильярреал» — «Леганес». Прогноз Александра Вишневского

Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура испанской примеры «Вильярреал» — «Леганес». Он полагает, что в матче не будет забито больше двух мячей.

«Обе эти команда в обороне выглядят лучше, чем в атаке. Думаю, тут скорее будет низовой матч. Самый вероятный исход — победа «Вильярреала» со счетом 1:0 или 2:0. Но коэффициент на выигрыш «подводников» не слишком высок — 1,62, а выигрывает «Вильярреал» в последнее время редко — лишь раз за последние семь туров, против безнадежного «Лас-Пальмаса» (2:0). Столь же безнадежной «Малаге» «подводники» и вовсе проиграли — 0:1. А в последнем туре «Вильярреал» не смог выиграть у «Севильи», ведя 2:0 и имея на одного игрока больше за четверть часа до конца игры.

«Вильярреалу» в целом тяжеловато дается создание голевых моментов у чужих ворот, но команда сохраняет крепость обороны. «Леганес» же забивает мало — лишь 27 голов за 32 тура, четвертый худший результат в лиге. Но по надежности обороны «Леганес» входит в восьмерку лучших команд. В общем, едва ли тут будет много голов. Ставлю на тотал меньше 2,5 мячей».