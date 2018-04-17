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«Сельта» — «Барселона». Прогноз Константина Генича
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«Сельта» — «Барселона». Прогноз Константина Генича 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» в 33-м туре испанской примеры. Встреча состоится во вторник на стадионе «Балаидос» в Виго. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что результативность игры будет зашкаливать.
«Последние дни «Барселоны» настораживает своей игрой. Даже не результатами, а игрой, хотя и результаты тоже не самые лучшие, достаточно вспомнить конфуз, который произошел в Риме. В преддверии финального матча за Кубок Испании все это не может оставлять спокойными болельщиков каталонского клуба.
«Сельта» в последних матчах сезона делает ставку исключительно на домашние встречи. В прошлом туре команда из Виго проиграла на выезде «Леганесу», а в последней домашней игре «Сельта» разгромила «Севилью» — 4:0. Думаю, что, когда приезжают «Барса» или «Реал», то настрой на них запредельный. На каком бы месте «Сельта» ни находилась, какие бы задачи ни решала, все равно хочется не то чтобы хлопнуть дверью, но как минимум не ударить в грязь лицом.
Команды в этом сезоне уже встречались в Кубке Короля. И там «Барселона» оказалась сильнее, в Виго была ничья — 1:1. В чемпионате «Барса» достаточно спокойно чувствовала себя с «Сельтой», но сыграла 2:2.
Сейчас тоже должны быть голы. «Сельта» не закрывается у себя дома, она даст «Барселоне» простор. Ну а если давать «Барсе» простор, то жди голов. Думаю, что ситуация будет похожа на матч «Барселоны» с «Севильей». «Барселона» на пороге красивой цифры — 40 матчей без поражений в чемпионате. Посмотрим, удастся ли до нее дойти. Пока 39, ну и знак вопроса — что же будет дальше.
«Тотал больше 3 мячей» за 1,86 и «тотал больше 3,5 мяча» за 2,33 — мои предложения на матч «Сельта» — «Барселона».
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