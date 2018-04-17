«Сельта» — «Барселона». Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» в 33-м туре испанской примеры. Встреча состоится во вторник на стадионе «Балаидос» в Виго. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что результативность игры будет зашкаливать.

«Последние дни «Барселоны» настораживает своей игрой. Даже не результатами, а игрой, хотя и результаты тоже не самые лучшие, достаточно вспомнить конфуз, который произошел в Риме. В преддверии финального матча за Кубок Испании все это не может оставлять спокойными болельщиков каталонского клуба.

«Сельта» в последних матчах сезона делает ставку исключительно на домашние встречи. В прошлом туре команда из Виго проиграла на выезде «Леганесу», а в последней домашней игре «Сельта» разгромила «Севилью» — 4:0. Думаю, что, когда приезжают «Барса» или «Реал» , то настрой на них запредельный. На каком бы месте «Сельта» ни находилась, какие бы задачи ни решала, все равно хочется не то чтобы хлопнуть дверью, но как минимум не ударить в грязь лицом.

Команды в этом сезоне уже встречались в Кубке Короля. И там «Барселона» оказалась сильнее, в Виго была ничья — 1:1. В чемпионате «Барса» достаточно спокойно чувствовала себя с «Сельтой», но сыграла 2:2.

Сейчас тоже должны быть голы. «Сельта» не закрывается у себя дома, она даст «Барселоне» простор. Ну а если давать «Барсе» простор, то жди голов. Думаю, что ситуация будет похожа на матч «Барселоны» с «Севильей». «Барселона» на пороге красивой цифры — 40 матчей без поражений в чемпионате. Посмотрим, удастся ли до нее дойти. Пока 39, ну и знак вопроса — что же будет дальше.

«Тотал больше 3 мячей» за 1,86 и «тотал больше 3,5 мяча» за 2,33 — мои предложения на матч «Сельта» — «Барселона».