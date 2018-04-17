Какое расписание у матчей чемпионата мира по хоккею среди юниоров?

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Когда смотреть матчи?

В турнире на Южном Урале примут участие десять сильнейших юниорских команд — сборные Белоруссии, Канады, России, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Матчи распределятся между Челябинском и Магнитогорском следующим образом:

ЛА «Трактор», Челябинск

19 апреля

15:30 Словакия — Финляндия

19:30 Россия — Франция

20 апреля

15:30 Франция — Финляндия

19:30 Словакия — Чехия

21 апреля

15:30 Чехия — Россия

22 апреля

15:30 Финляндия — Россия

19:30 Франция — Словакия

23 апреля

15:30 Чехия — Франция

24 апреля

15:30 Финляндия — Чехия

19:30 Россия — Словакия

26 апреля

15:30 Четвертьфинал 1 19:30 Четвертьфинал 3 28 апреля

15:30 Матч за право остаться в Высшем дивизионе 2 19:30 Полуфинал 2 29 апреля

15:30 Матч за право остаться в Высшем дивизионе 3 19:30 Финал

ЛА «Металлург», Магнитогорск

19 апреля

15:30 Швеция — Швейцария

19:30 Канада — США 20 апреля

15:30 Швейцария — США 19:30 Канада — Белоруссия

21 апреля

15:30 Белоруссия — Швеция

22 апреля

15:30 США — Швеция

19:30 Швейцария — Канада

23 апреля

15:30 Белоруссия — Швейцария

24 апреля

15:30 США — Белоруссия

19:30 Швеция — Канада

26 апреля

11:30 Матч за право остаться в Высшем дивизионе 1 15:30 Четвертьфинал 2 19:30 Четвертьфинал 4 28 апреля

13:30 Полуфинал 1 29 апреля

13:30 Матч за 3 место

Напомним, в составе сборной России есть пять воспитанников хоккейных школ Южного Урала.