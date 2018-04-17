Какое расписание у матчей чемпионата мира по хоккею среди юниоров? 

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Когда смотреть матчи?
В турнире на Южном Урале примут участие десять сильнейших юниорских команд — сборные Белоруссии, Канады, России, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Матчи распределятся между Челябинском и Магнитогорском следующим образом:
ЛА «Трактор», Челябинск
19 апреля
15:30 Словакия — Финляндия
19:30 Россия — Франция
20 апреля
15:30 Франция — Финляндия
19:30 Словакия — Чехия
21 апреля
15:30 Чехия — Россия
22 апреля
15:30 Финляндия — Россия
19:30 Франция — Словакия
23 апреля
15:30 Чехия — Франция
24 апреля
15:30 Финляндия — Чехия
19:30 Россия — Словакия
26 апреля
15:30 Четвертьфинал 1 19:30 Четвертьфинал 3 28 апреля
15:30 Матч за право остаться в Высшем дивизионе 2 19:30 Полуфинал 2 29 апреля
15:30 Матч за право остаться в Высшем дивизионе 3 19:30 Финал
ЛА «Металлург», Магнитогорск
19 апреля
15:30 Швеция — Швейцария
19:30 Канада — США 20 апреля
15:30 Швейцария — США 19:30 Канада — Белоруссия
21 апреля
15:30 Белоруссия — Швеция
22 апреля
15:30 США — Швеция
19:30 Швейцария — Канада
23 апреля
15:30 Белоруссия — Швейцария
24 апреля
15:30 США — Белоруссия
19:30 Швеция — Канада
26 апреля
11:30 Матч за право остаться в Высшем дивизионе 1 15:30 Четвертьфинал 2 19:30 Четвертьфинал 4 28 апреля
13:30 Полуфинал 1 29 апреля
13:30 Матч за 3 место
Напомним, в составе сборной России есть пять воспитанников хоккейных школ Южного Урала.