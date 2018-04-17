Ротшильд определился с наследником своей империи

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Совет директоров финансового холдинга Rothschild & Co выбрал Александра де Ротшильда на пост топ-менеджера инвестиционного банка вместо его отца Дэвида де Ротшильда, передает Bloomberg

Дэвид де Ротшильд EPA/GIAN EHRENZELLER

Как отмечает издание, в банкирском доме сменилось уже седьмое поколение Ротшильдов.

75-летний Дэвид де Ротшильд станет председателем наблюдательного совета на собрании акционеров 17 мая, говорится в заявлении компании во вторник.

37-летний Александр присоединился к семейной компании десять лет назад, чтобы сосредоточиться на торгово-банковском подразделении после работы в других финансовых фирмах.

Под руководством его отца банк изменил свою корпоративную структуру, объединив свои французские и британские подразделения для создания Paris Orleans SA, парижской компании, которая была переименована в Rothschild & Co в 2015 году. В последнее время кредитор стремился расширить свою деятельность в США.

"Александр, с его 15-летним опытом, продемонстрировал глубокие знания обо всех наших предприятиях и его способности строить отношения, — сказал Дэвид де Ротшильд в заявлении. — Я считаю, что те, кто делает нашу компанию настолько успешной, так же рады семейной преемственности во главе фирмы, как и я".

В начале торгов в Париже акции Rothschild & Co выросли на 3,7%.