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Ротшильд определился с наследником своей империи
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Ротшильд определился с наследником своей империи 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Совет директоров финансового холдинга Rothschild & Co выбрал Александра де Ротшильда на пост топ-менеджера инвестиционного банка вместо его отца Дэвида де Ротшильда, передает Bloomberg.
Дэвид де Ротшильд EPA/GIAN EHRENZELLER
Как отмечает издание, в банкирском доме сменилось уже седьмое поколение Ротшильдов.
75-летний Дэвид де Ротшильд станет председателем наблюдательного совета на собрании акционеров 17 мая, говорится в заявлении компании во вторник.
37-летний Александр присоединился к семейной компании десять лет назад, чтобы сосредоточиться на торгово-банковском подразделении после работы в других финансовых фирмах.
Под руководством его отца банк изменил свою корпоративную структуру, объединив свои французские и британские подразделения для создания Paris Orleans SA, парижской компании, которая была переименована в Rothschild & Co в 2015 году. В последнее время кредитор стремился расширить свою деятельность в США.
"Александр, с его 15-летним опытом, продемонстрировал глубокие знания обо всех наших предприятиях и его способности строить отношения, — сказал Дэвид де Ротшильд в заявлении. — Я считаю, что те, кто делает нашу компанию настолько успешной, так же рады семейной преемственности во главе фирмы, как и я".
В начале торгов в Париже акции Rothschild & Co выросли на 3,7%.
Новый председатель планирует сосредоточиться на дальнейшем расширении в США, где банк исторически сталкивался со сложностями, сказал Александр в интервью Financial Times. По его словам, такие районы, как Средний Запад и Западное побережье, имеют большой потенциал для роста.
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