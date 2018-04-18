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«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Милинкович-Савичем
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«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Милинкович-Савичем 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Представители "Манчестер Юнайтед" продолжают посещать матчи «Лацио».
Как сообщает Daily Mirror, скауты «красных дьяволов» регулярно просматривают в деле сербского полузащитника «орлов» Сергея Милинкович-Савича. Жозе Моуринью давно обозначил свой интерес к футболисту римлян. «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух центральных полузащитников ближайшим летом, так как Маруан Феллайни покинет клуб, а Майкл Кэррик завершает карьеру.
23-летний Сергей Милинкович-Савич забил 11 голов и отдал 7 голевых передач в 42 матчах за «Лацио» во всех турнирах в нынешнем сезоне.
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