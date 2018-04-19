«ПСЖ» следит за Погба и Доннаруммой 

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может оказаться в «ПСЖ» в летнее межсезонье.
Столичный французский клуб наращивает интенсивность переговоров по опорнику «красных дьяволов», который проводит на «Олд Траффорд» не лучший сезон. Об этом сообщает ESPN.
Издание также информирует от интересе «ПСЖ» к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который прошлым летом подписал новый контракт с «россонери».
Тем не менее, планам «ПСЖ» может помешать УЕФА, расследующий потенциальное нарушение парижанами правил «финансового фэйр-плей».