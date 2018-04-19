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«ПСЖ» следит за Погба и Доннаруммой
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«ПСЖ» следит за Погба и Доннаруммой 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может оказаться в «ПСЖ» в летнее межсезонье.
Столичный французский клуб наращивает интенсивность переговоров по опорнику «красных дьяволов», который проводит на «Олд Траффорд» не лучший сезон. Об этом сообщает ESPN.
Издание также информирует от интересе «ПСЖ» к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который прошлым летом подписал новый контракт с «россонери».
Тем не менее, планам «ПСЖ» может помешать УЕФА, расследующий потенциальное нарушение парижанами правил «финансового фэйр-плей».
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