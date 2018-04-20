Слава российского хоккея: Вячеславу Фетисову — 60 лет

20 апреля легенде мирового хоккея Вячеславу Фетисову исполнилось 60 лет. За свою карьеру Фетисов стал шестикратным чемпионом мира, восьмикратным победителем первенства Европы, олимпийским чемпионом 1984 и 1988 годов, обладателем Кубка Канады и трех Кубков Стэнли, а чемпионат СССР хоккеист не выиграл лишь в 1976-м, когда ЦСКА неожиданно проиграл титул "Спартаку" . Перечисление всех титулов и наград Фетисова займет несколько строк, но на пути к мировым вершинам у Фетисова были и падения.

"Старайся, сынок, и все у тебя получится" Такими словами отец подбадривал маленького Фетисова. Семья жила достаточно бедно, и, хотя юный Фетисов уже с раннего возраста проявлял себя на льду, его очень долго не хотели брать в спортивную секцию. В школы «Динамо» и ЦСКА он не подошел по возрасту (был слишком маленький) и смог попасть в спортшколу только с третьей попытки в 1970 году.

Его первым тренером стал Юрий Чабарин, под руководством которого он за пять лет дорос до основного состава ЦСКА, хотя ему на тот момент было всего лишь 17 лет. Позже он сказал: «Когда мне выдали клубную форму ЦСКА, месяца два в ней спал, и горжусь этим. Мне очень повезло».

А через два года попал в сборную СССР. И в клубе, и в сборной Фетисов быстро стал одним из ведущих игроков. Играя за ЦСКА он бывало играл в режиме «очко за игру», что для игрока обороны — результат просто невероятный.

По характеру игры Фетисов был больше нападающим, нежели защитником, и нестандартная техника ставила его участие под вопрос. По мнению его тренера Николая Голомазова, в главных матчах должны играть такие защитники, которые не отходят от своих ворот. А игру Фетисова он называл авантюрной, потому что тот при первой возможности бросался в атаку. С одной стороны, благодаря этому забитых шайб было больше, а с другой — это приводило к проблемам в обороне.

В наши дни существует понятие о «фетисовском» хоккейном стиле, активной игре в обороне: несмотря на все трудности, Фетисову все же удалось изменить саму философию хоккея.

"Красная машина" выходит на лед Впервые на лед чемпионата мира по хоккею Фетисов вышел в 1977 году в Вене. Ему было 19 лет, а он уже оказался в первой пятерке, что было очень престижно. Тренеры доверяли ему. А спустя год, на ЧМ в Праге, он стал лучшим защитником турнира и завоевал свою первую золотую медаль. Тогда же карьера Фетисова впервые оказалась под вопросом: в 20 лет он получил серьезную травму спины.

Прилетев со сборной СССР в Голландию, 20-летний хоккеист сошел с трапа самолета и упал, у него отказали ноги. Его срочно транспортировали в госпиталь Бурденко. Врачи поставили диагноз «ущемление нервных окончаний» и решили делать операцию. Фетисов отказался. Врачи сомневались, сможет ли он вообще ходить, а не то что играть в хоккейной сборной СССР. На ноги хоккеиста поставил врач сборной Яков Михайлович Коц, который лечил игрока с помощью своего изобретения — электростимулятора. Это позволило Фетисову вернуться на лед уже через полгода.

Поклонников у молодого хоккеиста было очень много. Играя в составе легендарной сборной СССР Фетисов отлично вписывался в тактику игры, благодаря которой одерживала победы восхищавшая весь мир «большая красная машина». А с 1981 года начались триумфальные победы команды ЦСКА, в составе которой сформировалась пятерка «Фетисов — Касатонов — Макаров — Ларионов — Крутов» — лучшая и самая результативная не только в восьмидесятых, но и до сих пор остающаяся одной из сильнейших команд в истории хоккея. В своих многочисленных интервью Фетисов вспоминает, как в 1984-м после победы на Олимпиаде в Сараево он стоял на пьедестале под гимн СССР и думал о том, что «лучше победы может быть только следующая победа».

В погоне за американской мечтой В 1988 году в Москву прилетел менеджер клуба «Девилс» Лу Ламорелло . Американцы предлагали миллион долларов за Фетисова и приглашали его в НХЛ, но главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов уехать не разрешил, и между ними начался затяжной конфликт.

"Мы для Тихонова — ледовые роботы, но мы-то — люди со своими радостями, горестями, переживаниями, заботами. Устал от диктатуры Тихонова, из-за которой в команде постоянно нездоровая обстановка. И не хочу больше играть у тренера, которому не доверяю!" — за эти слова в 1989 году Вячеслав Фетисов был изгнан из команды.

Однако, все это — дела давно минувших дней. Тогда Фетисову дали возможность выступить на чемпионате мира в Швеции, где он стал лучшим защитником турнира, а команда СССР выиграла «золото». А потом его отпустили играть в составе «Нью-Джерси», где 31-летний защитник начал следующий сезон. Там ему пришлось все начинать с нуля, но благодаря упорству, работоспособности и в НХЛ Фетисов стал одним из самых успешных игроков, а позже и тренером.

На службе у Отечества Перед Олимпиадой в Солт-Лейк Сити в 2002 году Вячеславу Александровичу предложили стать генеральным менеджером и тренером сборной России. Фетисов, который был непререкаемым авторитетом для российских НХЛовцев, сумел собрать в команде практически всех звезд российского хоккея, однако команда взяла лишь бронзовые медали.

Ситуация после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити была печальная: Россия оказалась втянута в допинг скандалы, отдельных спортсменов не допустили до старта, а «красная машина» российского хоккея не выиграла заветного первенства. На тот момент Россия не участвовала в антидопинговой мировой политике, не платила взносы и не участвовала в рабочих группах.

После Олимпиады президент России Владимир Путин предложил Фетисову возглавить российский спорт. Именно его стараниями удалось убедить МОК, что Россия готова стать хозяйкой Олимпиады-2014 и провести ее в Сочи, а также получить право на проведение ЧМ-2018 по футболу.