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Вячеслав Фетисов: Проблемы «Адмирала» связаны с тем, что из клуба убрали Могильного и Филиппенко
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Вячеслав Фетисов: Проблемы «Адмирала» связаны с тем, что из клуба убрали Могильного и Филиппенко 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал нынешнюю ситуацию в «Адмирале».
«Да, там много проблем, которые связаны прежде всего с тем, что из «Адмирала» убрали (президента клуба) Александра Могильного и (первого вице-президента Александра) Филиппенко — тех, кто создавал этот клуб, — приводит «Р-Спорт» слова Фетисова. — Но, тем не менее, нынешний губернатор, с которым я встречался и разговаривал, очень хотел бы клуб сохранить и развивать».
По ходу нынешнего сезона «Адмирал» столкнулся с финансовыми трудностями. Команда заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
Напомним, в 2008 году Фетисов был избран представителем законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации.
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