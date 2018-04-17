Ещё
Статистика чемпионата мира. Факты про сборные России, Испании, Бразилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Статистика чемпионата мира. Факты про сборные России, Испании, Бразилии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Результативность аргентинских нападающих вас рассмешит.
ГРУППА А  Россия
— Команда использовала в товарищеских матчах 47 футболистов. Самые стабильные игроки — Акинфеев, Кудряшов и Самедов, которые провели на поле от 1000 минут. — Самедов — лидер команды по количеству голевых действий (3+6). Он чаще партнёров обострял игру (3,2 ключевых паса за матч), отдал 6 голевых передач.
Саудовская Аравия
— Саудовская Аравия в играх квалификации заработала 8 пенальти (больше всех в Азии), все реализовала. — Мохаммад Эл Сахлави забил 16 голов, ещё 4 его удара пришлись в каркас ворот. По системе «гол+пас» (19) он лучший в Азии.
Египет
— Сборная Египта — абсолютный лидер Африки по скорости игры в пас. В минуту владения мячом египтяне отдают 15,1 точных передач. — Мохамед Эльнени — единственный футболист, принявший участие во всех матчах квалификации. Опорный полузащитник входит в тройку лучших футболистов Африки по количеству выполненных передач — 446 (90% точных).
Уругвай
— Суарес по суммарному количеству голов и голевых передач в квалификации (12, 5+7) уступил лишь Неймару. — Уругвай забил со стандартов 14 голов, больше всех в Южной Америке. — Точность передач игроков Уругвая составляет лишь 75%, самая низкая в Южной Америке.
ГРУППА B  Португалия
— Роналду стал самым бьющим игроком квалификации (66 ударов в 9 матчах), он стал лидером отбора по системе «гол+пас» (18) и участию в голевых атаках (24). — Португальцы наиболее эффективно в Европе ведут борьбу внизу (57% успеха). — Португальцы чаще всех в Европе использовали навесы (26 за матч), второй показатель у Норвегии с большим отставанием (20).
Испания
— Мората — самый результативный футболист сборной Испании в организации атак. При относительно небольшом наигрыше (225 минут) нападающий принял участие в 7 голевых атаках команды. Его средний показатель — 2,8 участия в голевых атаках за матч. — Испания — единственная команда Европы, которая выполняет более 800 передач за игру (в среднем 803). Их общая точность лучшая в Европе — 91%.
Марокко
— Марокканцы в среднем за матч выполняли 49 длинных передач, значительно больше всех команд от Африки, попавших на ЧМ-2018. — Марокканцы в среднем за игру совершали 45 отборов, уступив в Африке по этому показателю лишь Нигеру (46).
— Азмун забил в квалификации 11 голов (все с игры), всего он принял участие в 42% голевых атак команды. — В своей штрафной и зонах, к ней примыкающих, Иран выиграл 73% единоборств.
ГРУППА C  Франция
— Гризманн — лидер сборной Франции по количеству ударов по воротам (29). Футболист по итогу отборочного цикла стал лучшим в команде по системе «гол+пас» — 4+4. В общей сложности он принял участие в 10 голевых атаках команды. — Сборная Франции лучшая в Европе по количеству перехватов мяча на половине соперника. В матчах отборочного цикла французы в среднем совершали 15 перехватов за центром поля за матч.
Австралия
— Кэхилл забил в играх квалификации 11 голов, в среднем за 90 минут он забивал 1,2 гола. — Австралия больше всех в Азии забила после стандартов (18 голов), команда завершает голами 5% розыгрышей угловых и 8% — штрафных.
— Перуанцы лишь 14,3 раза за матч нарушают правила. Меньше фолов в Южной Америке лишь у чилийцев, которые не попали на ЧМ-2018. — В матчах с участием перуанцев в матчах квалификации было назначено 6 пенальти (по 3 в обе стороны). Перуанцы все 3 попытки реализовали ударами в правый от вратаря угол.
Дания
— В среднем за игру Дания отдавала 32 точных длинных паса, больше всех из команд из Европы, попавших на ЧМ-2018. — Дания выигрывает за матч 35 единоборств вверху — больше всех среди команд Европы, попавших на мундиаль.
ГРУППА D  Аргентина
— В матчах квалификации Агуэро, Дибала и Икарди не забили ни одного гола, на счету Игуаина 1 гол. Самым результативным среди номинальных нападающих стал Пратто — 2 гола. — Сборная Аргентины в отборочном цикле использовала 45 игроков, ротации подвергались все линии (было использовано 15 защитников), лишь Ромеро неизменно действовал в воротах во всех матчах.
Исландия
— Врать команды Халльдорссон отразил 84% ударов. Средний показатель среди вратарей матчей квалификации в Европе — 66%. — Исландия в матчах квалификации забила лишь 16 голов — меньше всех команд из Европы, отобравшихся на ЧМ-2018. — Все голы Исландия забила из пределов штрафной, средняя дистанция до ворот соперника — 7 метров.
Исландия
— Точность ударов самого бьющего игрока хорватов Перишича составила лишь 13%. — Модрич — универсальный игрок. Он имеет наивысшие показатели по количеству обводок (62), острых передач (39) и отборов (40).
Нигерия
— Нигерия ни разу не пропустила после подач с угловых и штрафных, позволила завершить ударами лишь 19 из 74 таких атак. Оба гола со стандартов пропущены с пенальти. — Онази — лидер команды по количеству передач (62 за матч), 75% его обострений игры достигают адресата.
ГРУППА E  Бразилия
— Неймар в среднем за матч совершал 18 попыток обводки, 12 из них были успешными. На нём в среднем 6 раз за матч нарушали правила. — Бразильцы чаще всех в Южной Америке теряли мяч на своей половине поля — 17 раз за матч.
Швейцария
— Джака выполнил наибольшее количество передач среди всех футболистов отборочного цикла — 987 (876 точных). — Сборная Швейцарии — абсолютный лидер Европы по количеству результативных атак с игры через центр в матчах квалификации — 13 голов (68% от общего количества голов команды с игры).
Коста-Рика
— Коста-Рика забила 15 из 24 голов (63%) в последние 30 минут игры. — Против костариканцев соперники в среднем за матч совершали лишь 4,1 фола.
Сербия
— Иванович — абсолютный лидер команды в защите. Бранислав наиболее эффективен в борьбе при обороне (70% успешной), а в матчах квалификации совершил наибольшее количество перехватов среди футболистов своей команды — 61. — Сборную Сербии отличает стабильность состава. В матчах квалификации более 200 минут на поле провели лишь 13 полевых футболистов.
ГРУППА F  Германия
— Киммих — единственный игрок сборной Германии, который принял участие во всех матчах квалификации (все — в стартовом составе). — Кроос — лидер по количеству отданных передач за матч — 112. Больше него за игру не пасовал ни один игрок в матчах квалификации в Европе. — Германия владела мячом 71% игрового времени, больше всех в Европе.
Мексика
— Лазано Бохена забил в квалификации 4 гола, затратив на них лишь 9 ударов (5 в створ ворот). — В среднем за матч мексиканцы 2,6 раза попадали в офсайд. Чичарито 15 раз оказывался в положении вне игры. — Мексика забила со стандартов 10 голов, больше всех в Северной Америке.
Швеция
— Сборная Швеции в матчах квалификации показала самую высокую точность ударов по воротам соперников — 50% в створ ворот. — Из команд, попавших на ЧМ-2018 от Европы, сборная Швеции реже всех использовала обводку. Лишь 21 попытка обыгрыша один в один за матч.
Корея
— Сон Хын Мин лучший — бомбардир команды — 7 результативных ударов. Номинальный фланговый полузащитник лидер команды по общему колчеству ударов по воротам (36 в 12 матчах) и обводкам (98). — Сборная Южной Кореи имеет самый высокий в Азии показатель владения мячом (66%).
ГРУППА G  Бельгия
— Мунье при игре на позиции правого защитника отдал наибольшее количество голевых передач в команде (7), а по количеству голов (5) уступил лишь Лукаку и Азару. — Бельгия в среднем на голевую атаку тратила больше всего времени в Европе — 73,8 секунды. — Бельгия — лидер Европы по количеству успешных обводок (24 за матч). Её футболисты применяют дриблинг наиболее эффективно (67%).
Панама
— Панамцы в среднем за игру совершают 15,9 фола, но при этом ни разу не удалялись с поля в играх квалификации. — В обороне Панама выигрывает 60% единоборств, что является лучшим показателем в Северной Америке.
Тунис
— Средняя длительность голевых атак сборной Туниса самая короткая среди команд, прошедших на чемпионат мира от Африки — 12,5 секунды. — Сборная Туниса — самая агрессивная команда Африки в отборе мяча. В среднем за матч футболисты команды совершают 43 попытки отбора, при этом их эффективность также достаточно высокая (57% успешных).
Англия
— Англичане в матчах отборочного цикла не пропустили ни одного мяча в контратаках. — Англия — абсолютный лидер Европы по количеству выполняемых футболистами обводок — 40 за матч. При этом их эффективность в матчах отборочного цикла была на среднем уровне — 54% успешных.
ГРУППА H  Польша
— Левандовски — лучший бомбардир европейской отборочной кампании — 16 голов. Нападающий — лидер отборочного цикла по числу единоборств — 274. — Сборная Польши — лидер отборочного цикла по голам со стандартов — 12 в 10 матчах.
Сенегал
— Половину голевых атак в рамках квалификации сборная Сенегала провела после 75-й минуты. — Мане — лучший ассистент африканской квалификации — 5 голевых передач.
Колумбия
Хамес Родригес принял участие в 13 голевых атаках команды, что составляет 65% от общего числа. — Колумбия не забила ни одного гола ударом из-за пределов штрафной.
Япония
— Хонда стал лучшим в команде по участию в голевых атаках (17), он лидер команды по количеству ударов (4,8 за матч) и острых передач (5 за матч). — Япония имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов в Азии (+37), на её счету 7 крупных побед. — Япония — самая бьющая команда Азии, за матч команда наносит 19,3 удара. Команда 17% атак завершает ударами.
Источник: InStat
Чемпионат.com: последние новости
Тульский «Арсенал» объявил о наборе юных футболистов в клубную академию Благотворительный фонд хочет взыскать с РФС, РФПЛ и «Спартака» 11,4 млн рублей Бабиков: пятый день любуюсь на Камчатку из окна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Новости партнеров
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение