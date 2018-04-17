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Курское «Динамо-Фарм» завершит сезон «утешительным» турниром в Казани
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Курское «Динамо-Фарм» завершит сезон «утешительным» турниром в Казани 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Турнир за 5-9-е места чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги 1 пройдёт с 22 по 26 апреля в Казани на паркете УТЦ Васильево
Об этом информирует официальный сайт Российской Федерации баскетбола. В нём примут участие четыре команды, проигравшие свои четвертьфинальные серии — курское «Динамо-Фарм», «Спарта энд К-2» из подмосковного города Видное, «Ставропольчанка-СКФУ» из Ставрополя и «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга, а также московская команда «МБА-2», занявшая в регулярном чемпионате последнее девятое место и в четвертьфинале не участвовавшая.
Игры в Казани пройдут в один круг. Подопечные Момира Тасича сыграют 22 апреля с «МБА-2», 23 апреля — со «Ставропольчанкой-СКФУ», 24 апреля — с «УГМК-Юниор» и 25 апреля — со «Спартой энд К-2», завершив выступления в турнире на день раньше четырёх остальных команд.
Олег Столбецов
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