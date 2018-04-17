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Алексаендр Мейтин: «на общем собрании РФПЛ обсудим необходимость изменения в регламенте по поводу отмены карточек»
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Алексаендр Мейтин: «на общем собрании РФПЛ обсудим необходимость изменения в регламенте по поводу отмены карточек» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин отметил, что «Краснодар» обратился с просьбой инициировать обращение в квалификационную комиссию РФС по поводу отмены карточки Федору Смолову. Ранее игрок был предупрежден в матче с «Арсеналом» (3:0).
Эта желтая карточка стала для нападающего четвертой, и, в соответствии с регламентом, он пропускает матч 27 тура с ЦСКА. Однако уже признано (в том числе и главой департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским), что арбитр Артем Чистяков должен был не наказать игрока, а назначить пенальти.
— У КДК нет основания отменять карточку Смолову. Не стоит ли внести такой пункт в регламент?
— «Краснодар» обратился с просьбой инициировать обращение в квалификационную комиссию РФС по поводу оценки эпизоду. В комиссии было принято решение по этому эпизоду, и оно передано в КДК. Все высказались, судья признал, что это ошибочная карточка.
— Кто должен выступить с инициативой изменить регламент?
— На общем собрании РФПЛ обсудим, сделаем все поправки. Потом отправим решение на утверждение РФС. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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