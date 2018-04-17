Алексаендр Мейтин: «на общем собрании РФПЛ обсудим необходимость изменения в регламенте по поводу отмены карточек»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин отметил, что «Краснодар» обратился с просьбой инициировать обращение в квалификационную комиссию РФС по поводу отмены карточки Федору Смолову . Ранее игрок был предупрежден в матче с «Арсеналом» (3:0).

Эта желтая карточка стала для нападающего четвертой, и, в соответствии с регламентом, он пропускает матч 27 тура с ЦСКА. Однако уже признано (в том числе и главой департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским), что арбитр Артем Чистяков должен был не наказать игрока, а назначить пенальти.

— У КДК нет основания отменять карточку Смолову. Не стоит ли внести такой пункт в регламент?

— «Краснодар» обратился с просьбой инициировать обращение в квалификационную комиссию РФС по поводу оценки эпизоду. В комиссии было принято решение по этому эпизоду, и оно передано в КДК. Все высказались, судья признал, что это ошибочная карточка.

— Кто должен выступить с инициативой изменить регламент?