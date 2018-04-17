«Екатеринбург Арену» ожидает очередная проверка

К 15 мая 2018 года «Екатеринбург Арена» должна будет получить сертификат соответствия требованиям «зеленых» стандартов строительства, признаваемых FIFA. Информация об этом размещена на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро"

Согласно документации, из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей на оказание услуг по оценке соответствия стандартам FIFA стадионов, расположенных в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске и Самаре.

Эксперты проверят, предотвращено ли загрязнение окружающей среды при строительстве и эксплуатации арен, а также утилизации строительных отходов. Будет иметь значение сниженное потребление ресурсов — воды и энергии, качество микроклимата и уровень воздушно-теплового контроля. Кроме того, будут оценены курилки и экологическое просвещение населения в районе застройки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.