В полуфинале Кубка России курский «Авангард» встречается с ярославским «Шинником».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Авангард Курск
Шинник
Кобзев Александр • Гоцук Кирилл • Багаев Михаил • Дашаев Аслан • Коробов Дмитрий • Нетфуллин Равиль • Гурфов Азамат • Киреев Игорь • Федчук Артём • Болов Руслан • Альшин Ильнур
Запасные: Концедалов Алексей • Войнов Денис • Синяев Денис • Акбашев Роман • Шогенов Марат • Тлупов Ислам • Чагров Никита • Митасов Артём • Минаев Роман
18 апреля.
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