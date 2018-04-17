ФИФА определила видеоарбитров для ЧМ-2018 

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определил 13 видеоарбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира в России. В апреле им всем предстоит пройти сбор в Италии.
В список вошли: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар), Мауро Вальяно (Аргентина), Хери Варгас (Боливия), Павел Гиль (Польша), Бастиан Данкерт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Артур Суареш Диаш, Тиагу Бруну Лопеш Мартинш (оба — Португалия), Массимилиано Иррати, Даниэле Орсато, Паоло Валери (все — Италия), Данни Маккели (Голландия), Вилтон Сампайю (Бразилия).
3 марта этого года Международный совет футбольных ассоциаций внес изменения в правила игры, разрешив использование видеоповторов и видеоарбитров (ВАР). Вслед за этим 16 марта совет ФИФА одобрил применение ВАР на ЧМ-2018. (Александр БОБРОВ)