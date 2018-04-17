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Митинги ростовчан во время ЧМ-2018 разрешат только на Левенцовке
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Митинги ростовчан во время ЧМ-2018 разрешат только на Левенцовке 

Деловое сообщество 1 час назад
Правила проведения митингов и демонстраций четко регламентированы. Собираться можно только с 7 утра и до 5 вечера, площадка находится на пересечении Доватора и Гарнизонного. Количество участников не должно превышать 150 человек. Ограничение ввели на время приема Ростовом ЧМ-201, с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Конечно же данное постановление не распространяется на мероприятия, посвященные первому домашнему чемпионату по футболу в России. Все связанные с ЧМ-2018 мероприятия пройдут в отведенных для этого фанзонах в центре города.
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