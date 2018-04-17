Ещё
Кристоф Дюгарри: Неймару дали роль лидера в «ПСЖ», а он даже не приехал разделить с ними победу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристоф Дюгарри: Неймару дали роль лидера в «ПСЖ», а он даже не приехал разделить с ними победу 

Советский спорт 1 час назад
«ПСЖ» обыграл в 33-м туре «Монако» (7:1) и обеспечил себе чемпионство в лиге 1.
«Как Неймар не мог быть рядом с партнерами, когда на кону титул? Ему дали роль лидера, а он даже не приехал разделить с ними победу. Как «ПСЖ» может терпеть такое? Как он сможет смотреть в глаза партнерам после такого? Он плюет в свой клуб, это возмутительно. Играй он за «Барселону», без проблем вернулся бы. На месте «ПСЖ» я был бы очень зол», — приводит слова Дюгарри Marca.
Неймар продолжает восстанавливаться в Бразилии после растяжения связок голеностопа и трещины пятой плюсневой кости.
Советский спорт: последние новости
19 апреля в Кремле пройдет церемония вручения национальной премии «Золотой Пояс» Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ (фото) Матиас Краневиттер: Если "Зенит" не займет первое место в РФПЛ, нас устроит выход в Лигу чемпионов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение