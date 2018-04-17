Кристоф Дюгарри: Неймару дали роль лидера в «ПСЖ», а он даже не приехал разделить с ними победу

«ПСЖ» обыграл в 33-м туре «Монако» (7:1) и обеспечил себе чемпионство в лиге 1.

«Как Неймар не мог быть рядом с партнерами, когда на кону титул? Ему дали роль лидера, а он даже не приехал разделить с ними победу. Как «ПСЖ» может терпеть такое? Как он сможет смотреть в глаза партнерам после такого? Он плюет в свой клуб, это возмутительно. Играй он за «Барселону», без проблем вернулся бы. На месте «ПСЖ» я был бы очень зол», — приводит слова Дюгарри Marca.

Неймар продолжает восстанавливаться в Бразилии после растяжения связок голеностопа и трещины пятой плюсневой кости.