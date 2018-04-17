Ещё
Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Житель Тюмени Эдуард Комаров исследовал «паранормальное явление» в городе. Он записал видео, посвященное потопу в жилом комплексе «Комарово».
Своим юмористическим роликом блогер решил привлечь внимание общественности к этой проблеме. Герой видео в одежде бросается в лужу, а потом перевоплощается в русалку с синим париком каре.
Свою видеозапись Эдуард выложил в Instagram. «Произошло какое-то паранормальное явление! Люди! Жители Тюмени! Не выходите из домов! Я хочу сам лично проверить, что происходит», — говорит мужчина в ролике. Затем он надевает водозащитные очки и бросается в воду, барахтаясь там.
Ролик быстро стал популярен. За сутки он собрал более 18 тысяч просмотров. Комментируя журналистам свой поступок, блогер объяснил, что идея возникла «совершенно спонтанно» после того, как он узнал о подтоплении.
Подписчики тюменца оценили его юмор в комментариях. «Постарался, респект», «Огонь», «вот хохма», «Хорошие у вас новости в Тюмени. Особенно русалка симпотяжка», — написали фолловеры блогера.
В администрации Тюменского района пояснили, что потоп — не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег. «Затопленные дворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании. Дорога — наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, и поскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора — это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полей вода уходит туда, где ниже — на дорогу. Поэтому получился потоп», — цитирует представителя администрации информационное агентство Накануне.RU.
Дни.ру: последние новости
Россиян научили выживать в ядерной войне Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение