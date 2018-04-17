Тюменец стал русалкой из-за аномального потопа

Житель Тюмени Эдуард Комаров исследовал «паранормальное явление» в городе. Он записал видео, посвященное потопу в жилом комплексе «Комарово».

Своим юмористическим роликом блогер решил привлечь внимание общественности к этой проблеме. Герой видео в одежде бросается в лужу, а потом перевоплощается в русалку с синим париком каре.

Свою видеозапись Эдуард выложил в Instagram. «Произошло какое-то паранормальное явление! Люди! Жители Тюмени! Не выходите из домов! Я хочу сам лично проверить, что происходит», — говорит мужчина в ролике. Затем он надевает водозащитные очки и бросается в воду, барахтаясь там.

Ролик быстро стал популярен. За сутки он собрал более 18 тысяч просмотров. Комментируя журналистам свой поступок, блогер объяснил, что идея возникла «совершенно спонтанно» после того, как он узнал о подтоплении.

Подписчики тюменца оценили его юмор в комментариях. «Постарался, респект», «Огонь», «вот хохма», «Хорошие у вас новости в Тюмени. Особенно русалка симпотяжка», — написали фолловеры блогера.

В администрации Тюменского района пояснили, что потоп — не результат коммунальной аварии, всему виной талый снег. «Затопленные дворы не имеют к нам никакого отношения. Их убирают управляющие компании. Дорога — наша зона ответственности. Поскольку она находится в низине, и поскольку уважаемые управляющие компании ни одну кучу снега не вывезли со двора — это все потекло по двору и вытекло на дорогу. Плюс там поля вокруг. С полей вода уходит туда, где ниже — на дорогу. Поэтому получился потоп», — цитирует представителя администрации информационное агентство Накануне.RU.