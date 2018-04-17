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Бензема: «Если в сборной Франции нуждаются во мне, то знают, где меня найти»
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Бензема: «Если в сборной Франции нуждаются во мне, то знают, где меня найти» 

SPORT24.ru 11 минут назад
Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мыслями о скандале с полузащитником Матье Вальбуэна, который положил конец его карьере в сборной Франции. В 2015 году сообщалось, что Бензема был арестован по делу о шантаже игрока «Лиона», после чего нападающего отстранили от выступления за сборную. В 2017 году Карим выиграл дело, но в сборную Франции так и не вызывался.
«Когда премьер-министр говорит о вас, это больше не имеет никакого отношения к футболу. Думаю, не нужно смешивать политику и футбол. Из-за дела Вальбуэна я даже провел один день в тюрьме. Сейчас мне 30 лет, у меня двое детей. Жизнь наладилась. Что касается сборной Франции, если они нуждаются во мне, то знают, где меня найти», — цитирует Бензема Vanity Fair.
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