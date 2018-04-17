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Марокко откажут в проведении ЧМ-2026 из-за запрета гомосексуализма
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Марокко откажут в проведении ЧМ-2026 из-за запрета гомосексуализма 

Советский спорт 1 час назад
Об этом сообщает Bloomberg.
"Доклад Марокко о правах человека, представленный в ФИФА, намеренно умалчивает о проблеме, слишком хорошо известной правительству. Очевидно, что если Марокко получит мировое первенство, представители ЛГБТ-сообщества, приехавшие на турнир, столкнутся с серьезной дискриминацией", — заявил президент Марокканской ассоциации по правам человека Ахмеда Эль-Хайи. Законы североафриканского государства предусматривают тюремный срок от шести месяцев до трех лет за однополые связи.
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