Власти Марокко: наша заявка на проведение ЧМ-2026 отвечает всем требованиям

Министр по делам молодежи и спорта Марокко Рашид ат-Тальби аль-Алами выразил уверенность в том, что заявка королевства на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года соответствует необходимым требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

"Марокканское досье отвечает всем требованиям, в нем содержится 40 тысяч страниц, касающихся вопросов инфраструктуры, прав человека, коммерции и налоговой системы. Группа, занимающаяся заявкой Марокко, работает профессионально", — цитирует аль-Алами ТАСС

Выбор страны-хозяйки мирового первенства 2026 года состоится в июне 2018 года в Москве. Помимо Марокко, на проведение мундиаля претендуют Канада, Мексика и США, которые планируют подать совместную заявку.

Ранее сообщалось, что ФИФА откажет Марокко в проведении чемпионата мира 2026 года из-за запрета государством гомосексуализма.