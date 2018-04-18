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Власти Марокко: наша заявка на проведение ЧМ-2026 отвечает всем требованиям
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Власти Марокко: наша заявка на проведение ЧМ-2026 отвечает всем требованиям 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр по делам молодежи и спорта Марокко Рашид ат-Тальби аль-Алами выразил уверенность в том, что заявка королевства на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года соответствует необходимым требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).
"Марокканское досье отвечает всем требованиям, в нем содержится 40 тысяч страниц, касающихся вопросов инфраструктуры, прав человека, коммерции и налоговой системы. Группа, занимающаяся заявкой Марокко, работает профессионально", — цитирует аль-Алами ТАСС.
Выбор страны-хозяйки мирового первенства 2026 года состоится в июне 2018 года в Москве. Помимо Марокко, на проведение мундиаля претендуют Канада, Мексика и США, которые планируют подать совместную заявку.
Ранее сообщалось, что ФИФА откажет Марокко в проведении чемпионата мира 2026 года из-за запрета государством гомосексуализма.
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