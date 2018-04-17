Власти: заявка Марокко на проведение ЧМ-2026 отвечает всем требованиям ФИФА

РАБАТ, 17 апреля. / ТАСС /. Заявка Марокко на проведение в стране чемпионата мира по футболу 2026 года удовлетворяет всем нормам Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом, как передает информационное агентство Магриб Араб Пресс, заявил во вторник, выступая в парламенте, министр по делам молодежи и спорта королевства Рашид ат-Тальби аль— Алами.

"Марокканское досье отвечает всем требованиям, в нем содержится 40 тысяч страниц, касающихся вопросов инфраструктуры, прав человека, коммерции и налоговой системы", — отметил он. Министр сообщил, что в настоящее время в Марокко находится делегация оценочной комиссии ФИФА. «Группа, занимающаяся заявкой Марокко, работает профессионально», — заверил аль-Алами.

В начале текущего года власти Марокко заявили, что «сильными сторонами национальной заявки являются стабильность, географическое расположение, часовой пояс, страсть к футболу, терпимость и аутентичность марокканской культуры».

Глава Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лакжаа со своей стороны отметил, что «кандидатура Марокко на организацию чемпионата мира по футболу 2026 года является кандидатурой всего африканского континента».

Голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне текущего года на конгрессе в Москве. На проведение мирового первенства претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.