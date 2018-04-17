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Пашутин возглавил петербургский «Спартак»
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Пашутин возглавил петербургский «Спартак»
Советский спорт
1 час назад
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Ранее
Пашутин Захар
как игрок выступал за
«Спартак»
в 1990-1993 и 2008-2010 годах. Главным тренером красно-белых специалист работал в 2015-2016 годах.
«Спартак» выступает в Суперлиге-1 и в сезоне-2017/18 занял 12-е место.
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