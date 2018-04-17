Пашутин возглавил петербургский «Спартак»

«Спартак» выступает в Суперлиге-1 и в сезоне-2017/18 занял 12-е место.

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