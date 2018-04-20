Легендарному хоккеисту Вячеславу Фетисову исполнилось 60 лет

Сегодня празднует юбилей двукратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира.

Немногие хоккеисты могут добиться колоссальных успехов и в России, и за океаном. Среди них членов «Тройного золотого клуба» — единицы. Легендарный защитник Вячеслав Фетисов вошёл в него уже на закате игровой карьеры, в 39 лет. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что отправился Фетисов в НХЛ в 31 год. Однако летом 1998 года защитник уже находился в статусе двукратного обладателя Кубка Стэнли.

Начался длинный путь к высоким достижениям для Фетисова в 12 лет. Юный хоккеист попал в секцию ЦСКА после удачно проведённого городского турнира «Золотая шайба». Фигура первого наставника часто остаётся в тени, когда говорят о великих игроках. Но тут нельзя недооценить роль Юрия Александровича Чабарина, который заметил молодое дарование уже после того, как Фетисову отказали в московском «Динамо». В секции ЦСКА Фетисова сразу отрядили в защитники. Здесь он отлично себя зарекомендовал и не затерялся, как часто бывает с ещё не окрепшими парнями. В пятнадцатилетнем возрасте попал в юношескую команду ЦСКА. Вместе с молодыми «армейцами» Фетисов отправился в канадское турне, в котором североамериканские юниоры были повержены в пяти матчах из шести.

В 16 лет сегодняшнему юбиляру довелось дебютировать в основном составе ЦСКА. Но не стоит думать, что путь был простым. В сезоне 1974/75 Фетисов появился лишь раз в чемпионате СССР, а следующий и вовсе полностью провёл в молодёжном составе. Хотя игрок уже был чемпионом мира среди молодёжи. Время шло, Фетисов набирался опыта, учился у старших. Содействовал развитию игрока Александр Павлович Рагулин , тренировавший молодёжный состав, за который и выступал целый сезон молодой защитник. Полноценным игроком основного состава Фетисов стал в 18 лет. Константин Борисович Локтев решился поставить хоккеиста в первую пару, к опытному Геннадию Цыганкову, который на тот момент уже был двукратным олимпийским чемпионом. Фетисов не всегда играл безупречно, но доверие тренера старательно пытался оправдать. И уже в конце сезона защитник получает вызов в национальную сборную. Карьера Фетисова резко пошла вверх. Но просто талантливые хоккеисты не становятся великими. В 1978 году на долю Фетисова выпало первое серьёзное испытание. Из-за повреждения нервных окончаний игрок не мог ходить. Прогнозы специалистов были неутешительными. Речь шла даже не о хоккее, а о том, сможет ли вообще Фетисов встать на ноги. Четыре месяца игрок был наполовину парализован. Кто знает, как бы сложилась жизнь хоккеиста, если бы он согласился на операцию. Вместо этого его лечил новейшими методами Яков Михайлович Коц. С первым испытанием Фетисов справился. И заиграл после повреждения так, словно бы ничего и не было. И в ЦСКА, и в сборной СССР он оставался важным игроком. Поменялись только партнёры по звену. В 1981 году была впервые опробована «Зелёная пятёрка», которая станет впоследствии лучшей пятёркой своего времени.

Что было в дальнейшем, известно едва ли не каждому хоккейному болельщику. С каждым годом ценных наград у Фетисова становилось всё больше: в чемпионате «армейцам» равных не было до 1989 года. Советскую сборную тоже не могли остановить после того, как она проиграла в Лейк-Плэсиде. В 1984 году защитнику не хватало только Кубка Стэнли для членства в «Тройном золотом клубе». Этот год стал знаковым для Фетисова — тут и победа на Олимпиаде, и звание лучшего хоккеиста Европы, и капитанская нашивка в составе сборной, и самый результативный сезон в карьере. Лучше на тот момент и не придумаешь.

Не осталось ни одного трофея, который бы не покорился Фетисову в Европе. Следующие четыре года во многом стали повторением предыдущих лет. Снова победа на Олимпиаде, очередные четыре чемпионских титула с ЦСКА. Амбициозному защитнику хотелось большего. НХЛ — это новая вершина.

Но уехать мирно не вышло. Виктор Васильевич Тихонов был против отъезда хоккеиста. Разгорелся конфликт. Защитник в январе 1989 года заявил о нездоровой обстановке в клубе, о диктатуре тренера, о недоверии к нему. После чего началась травля игрока: хоккеисту запретили выступать за клуб. Воспрещались даже тренировки. Однако Фетисову всё же удалось добиться официального отъезда за рубеж. Контракт был подписан.

За океаном Фетисову не сразу удалось добиться признания. На адаптацию нужно было время. В «Нью-Джерси» защитник играл менее результативно, но, как и в ЦСКА, находился в ряду ключевых игроков команды. Лу Ламорелло , на тот момент президент клуба, отмечал важную роль Фетисова в становлении коллектива. Однако большие заокеанские победы хоккеиста связаны с другим клубом НХЛ.

В 1994 году Фетисов оказался в «Детройте», в котором уже были российские игроки. Поэтому проблем с взаимопониманием не возникло. Главный тренер Скотти Боумен объединил российских хоккеистов в одно звено. И Фетисов вновь начал показывать чудеса результативности. В одном из них он набрал 42 очка в 69 матчах. И это в 37 лет!

Но Кубок Стэнли пришёл позже. В два заключительных сезона в карьере Фетисову удалось дважды выиграть трофей. Это позволило защитнику стать членом «Тройного золотого клуба». В 39 лет, будучи игроком, Фетисов написал книгу «Овертайм», где отметил, что не знает, чем займётся в дальнейшем, но на достигнутом не остановится. Было понятно, что игрок такого масштаба найдёт работу в хоккейной сфере. И в 2002 году Вячеслав Фетисов отправился в очередной раз на Олимпиаду. Но в качестве тренера и генерального менеджера сборной — впервые. В Солт-Лейк-Сити российская команда завоевала бронзовые медали, а могла оказаться и в финале, если бы эпизод с участием Сергея Самсонова был трактован иначе.

Интерес к хоккею Фетисов сохранил и спустя годы. В 51 год он возобновил карьеру на один матч и сыграл за ЦСКА. Вячеслав Фетисов курировал создание хоккейного клуба «Адмирал». Сейчас прославленный хоккеист является государственным деятелем, но о хоккее по-прежнему не забывает. Поздравляем Вячеслава Александровича с юбилеем и желаем крепкого здоровья и процветания!