Мастер-класс Фетисова без Фетисова прошел в Хабаровске 

В Хабаровске на льду «Платинум Арены» легенды советского хоккея, неоднократные чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр провели мастер-класс для воспитанников краевого центра развития хоккея «Амур». Понаблюдать за занятием пришло порядка двух тысяч зрителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Визит звёзд был приурочен к 60-летию двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли, многократного чемпиона мира Владислава Фетисова. К сожалению, сам Вячеслав Александрович во время аналогичного мастер-класса во Владивостоке простудился и не смог прилететь в Хабаровск. Вместо него на лёд вышел некогда партнёр Фетисова по ЦСКА и сборной, нынешний президент ХК «Амур» Александр Могильный. Впрочем, и без юбиляра компания в «Платинум Арене» собралась поистине великая — Сергей Макаров, Алексей Касатонов, в своё время выступавшие с Фетисовым в одной пятерке, а также спартаковцы Александр Якушев и Александр Кожевников.
— Сегодня в Хабаровске большой хоккейный праздник, — сказал на торжественном открытии мероприятия губернатор края Вячеслав Шпорт. — У нас в гостях знаменитые хоккеисты, кумиры многих поколений болельщиков. Хочется надеяться, что юные хабаровские хоккеисты почерпнут от общения с легендами много нового и со временем станут высококлассными игроками.
Во время мастер-класса, в котором роль «главного тренера» исполнял Алексей Касатонов, легенды отрабатывали с ребятами программу игровых упражнений на развитие спортивных навыков и умений, поделились своими профессиональными секретами. Не обошлось без автограф— и фотосессии и, конечно же, памятных подарков. Кстати, мальчишки вышли на лед в форме с надписью «Вячеслав Фетисов–60». Тренировка завершилась импровизированным матчем между «Легендами» и командой «Амур-2006». Звездную компанию усилили тренеры «Амура». Опыт в итоге взял верх — 3:1, но проигравших в таком «междусобойчике» не было.
— Приеду ли еще раз? Конечно. Разве можно к Могильному не приехать? — сказал Алексей Касатонов. — Тем более Фетисов пропустил выезд, придется еще раз возвращаться. Что же касается мастер-класса… В Хабаровске созданы отличные условия. Там, где есть внимание, социальная программа, будут прогресс и развитие. «Амур-2006» — это оптимальный возраст для проведения таких тренировок. Ребята понимают, что от них хотят получить.
Остались довольны мастер-классом и другие легендарные хоккеисты.
— Я уже не в первый раз в Хабаровске, — сказал Александр Якушев. — Помню еще старый Ледовый дворец и те времена, когда ваш клуб играл в низших эшелонах отечественного хоккея. Вы сделали большой скачок. Так держать!