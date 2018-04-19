Мастер-класс Фетисова без Фетисова прошел в Хабаровске

— Сегодня в Хабаровске большой хоккейный праздник, — сказал на торжественном открытии мероприятия губернатор края Вячеслав Шпорт . — У нас в гостях знаменитые хоккеисты, кумиры многих поколений болельщиков. Хочется надеяться, что юные хабаровские хоккеисты почерпнут от общения с легендами много нового и со временем станут высококлассными игроками.

Во время мастер-класса, в котором роль «главного тренера» исполнял Алексей Касатонов, легенды отрабатывали с ребятами программу игровых упражнений на развитие спортивных навыков и умений, поделились своими профессиональными секретами. Не обошлось без автограф— и фотосессии и, конечно же, памятных подарков. Кстати, мальчишки вышли на лед в форме с надписью «Вячеслав Фетисов–60». Тренировка завершилась импровизированным матчем между «Легендами» и командой «Амур-2006». Звездную компанию усилили тренеры «Амура». Опыт в итоге взял верх — 3:1, но проигравших в таком «междусобойчике» не было.

— Приеду ли еще раз? Конечно. Разве можно к Могильному не приехать? — сказал Алексей Касатонов. — Тем более Фетисов пропустил выезд, придется еще раз возвращаться. Что же касается мастер-класса… В Хабаровске созданы отличные условия. Там, где есть внимание, социальная программа, будут прогресс и развитие. «Амур-2006» — это оптимальный возраст для проведения таких тренировок. Ребята понимают, что от них хотят получить.

Остались довольны мастер-классом и другие легендарные хоккеисты.

— Я уже не в первый раз в Хабаровске, — сказал Александр Якушев. — Помню еще старый Ледовый дворец и те времена, когда ваш клуб играл в низших эшелонах отечественного хоккея. Вы сделали большой скачок. Так держать!