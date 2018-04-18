Ещё
Вячеслав Фетисов отпразднует 60-летие в «Парке Легенд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вячеслав Фетисов отпразднует 60-летие в «Парке Легенд» 

Южные горизонты 1 час назад
Популярный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отпразднует 60-летие в комплексе «Парк Легенд». Там 20 апреля состоится матч с участием знаменитых спортсменов.
На лед в этот праздничный вечер выйдут Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Павел Буре, Александр Могильный, Валерий Каменский, Виталий Прохоров. Помимо спортсменов, в игре примут участие известные общественные и политические деятели.
Перед матчем Вячеслав Фетисов проведет чаепитие с хоккеистами спортивных школ Москвы и области и поделится с ними опытом. Юных гостей ждут увлекательные рассказы о случаях из карьеры олимпийского чемпиона, отметили на сайте «Парка Легенд».
Начало матча в 17:50. Вход на мероприятие свободный, однако для участия в нем необходимо получить в кассе пригласительные билеты. Их сотрудники начнут раздавать за несколько часов до начала игры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученики школы №548 взяли «серебро» городского турнира по фитнес-аэробике (далее…)
Это неполный текст новости
Южные горизонты: последние новости
Фестиваль летнего спортивного сезона пройдет в «Лужниках» Ученики школы №548 взяли «серебро» городского турнира по фитнес-аэробике Команда футбольной школы «Чертаново» сыграет в международном турнире в Нижнекамске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России1
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
WADA решило «добить» Россию97
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение