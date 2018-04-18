Вячеслав Фетисов отпразднует 60-летие в «Парке Легенд»

Популярный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отпразднует 60-летие в комплексе «Парк Легенд». Там 20 апреля состоится матч с участием знаменитых спортсменов.

Перед матчем Вячеслав Фетисов проведет чаепитие с хоккеистами спортивных школ Москвы и области и поделится с ними опытом. Юных гостей ждут увлекательные рассказы о случаях из карьеры олимпийского чемпиона, отметили на сайте «Парка Легенд».

Начало матча в 17:50. Вход на мероприятие свободный, однако для участия в нем необходимо получить в кассе пригласительные билеты. Их сотрудники начнут раздавать за несколько часов до начала игры.

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