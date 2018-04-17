Двойную победу «Ак Барса» объяснили дисциплиной и талантом Билялетдинова

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в первых двух матчах финала Кубка Гагарина с одинаковым счетом 2:1. Как отмечает RT, после победы ЦСКА над действующим чемпионом России питерским СКА любого соперника москвичей в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно было считать аутсайдером, но «Ак Барс» доказала обратное.

В эфире НСН хоккейный эксперт, комментатор Александр Кузмак объяснил успех казанской команды, в первую очередь, талантом главного тренера Зинетулы Билялетдинова.

«Зинетула Билялетдинов как никто в российском хоккее умеет играть от слабых сторон соперника и от нейтрализации сильных сторон соперника. В Казани проводится очень мощная работа по изучению другой команды перед каждым матчем. Билялетдинов умеет тактически правильно выставить всех своих игроков так, чтобы не дать сыграть сопернику. «Ак Барс» команда очень дисциплинированная, очень хорошо играющая по тренерскому заданию. Эта команда выстроена от и до. Переиграть ее крайне трудно. Для этого нужны индивидуальные яркие усилия, для этого нужна очень хорошая реализация моментов. Нужно ставить «Ак Барс» в положение отыгрывающейся команды. Пока у ЦСКА это не получилось ни в первой, ни во второй встрече», — отметил хоккейный эксперт.

В качестве слабости армейцев Кузмак отметил предсказуемость и трудности в преодолении хорошо организованной обороны.

«У ЦСКА достаточно понятная игра для «Ак Барса». Казанцы нейтрализуют тотальный прессинг ЦСКА, нейтрализуют активность команды-соперника, они к ней готовы. У «Ак Барса» на сегодняшний день исполнители посильнее в линии атаки. Оборона и той и у другой команды выстроена очень хорошо, но у «Ак Барса» есть люди, которые решают конкретные эпизоды в свою пользу. В ЦСКА пока такие люди не находятся. ЦСКА очень трудно даются забитые шайбы, против хорошо организованной плотной и достаточно высокой обороны. Армейцам очень тяжело удается эту оборону преодолевать, а «Ак Барс» так играть привык», — разъяснил комментатор.

Кузмак также отметил, что первые две встречи были домашними для казанцев и у ЦСКА еще есть шанс заполучить Кубок Гагарина, пусть даже без права на ошибку.

«Нельзя снимать со счетов еще домашний фактор, потому что все-таки «Ак Барс» играл обе встречи дома. Пока с точки зрения тактики, с точки зрения рисунка серии и ее сценария, все идет по замыслу «Ак Барса». Пока вот эту задачу минимум — выиграть два домашних матча на старте серии — «Ак Барс выполнил, и теперь, очевидно, имеет преимущество, потому что у него есть право на ошибку, а у ЦСКА практически нет», — заключил Кузмак.

Напомним, следующие две встречи ЦСКА и «Ак Барса» состоятся в Москве 18 и 20 апреля. Затем по необходимости могут пройти матчи 22, 24 и 26 апреля.