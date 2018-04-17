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Благотворительный фонд хочет взыскать с РФС, РФПЛ и «Спартака» 11,4 млн рублей
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Благотворительный фонд хочет взыскать с РФС, РФПЛ и «Спартака» 11,4 млн рублей 

Чемпионат.com 28 минут назад
Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» подала иски в арбитражный суд Москвы к Российскому футбольному союзу, Российской футбольной Премьер-Лиге, а также «Спартаку» на сумму около 11,4 млн рублей, сообщается в материалах суда.
Фонд требует около 1,6 млн рублей от РФС, около 5,4 млн рублей от РФПЛ и около 4,4 млн рублей от «Спартака». Третьим лицом во исках значится «Ростов», к которому фонд ранее уже подавал иск в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании с клуба более 300 млн рублей.
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