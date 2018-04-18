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«Интер» вышел на третье место в Серии А после победы над «Кальяри»
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«Интер» вышел на третье место в Серии А после победы над «Кальяри» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer365.ru
Миланский «Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Кальяри» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев отличились Жоау Канселу, Маро Икарди, Марсело Брозович и Иван Перишич.
Эта победа позволила «Интеру» подняться на третье место в турнирной таблице. В активе подопечных Лучано Спаллетти 63 очка. «Кальяри» с 32 баллами остался 14-м.
Ранее бывший нападающий сборной Италии заявил, что Роберто Манчини достиг соглашения о работе в сборной страны.
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