«Интер» вышел на третье место в Серии А после победы над «Кальяри»

Миланский «Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Кальяри» в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:0. Иван Перишич. В составе хозяев отличились Жоау Канселу, Маро Икарди, Марсело Брозович Эта победа позволила «Интеру» подняться на третье место в турнирной таблице. В активе подопечных Лучано Спаллетти 63 очка. «Кальяри» с 32 баллами остался 14-м. Ранее бывший нападающий сборной Италии заявил, что Роберто Манчини достиг соглашения о работе в сборной страны.