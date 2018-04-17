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В РФПЛ оценили готовность Москвы к проведению трех матчей одновременно
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В РФПЛ оценили готовность Москвы к проведению трех матчей одновременно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги РФПЛ Александр Мейтин заявил о том, организация готова к проведению 18 апреля в Москве двух матчей чемпионата России и одной игры Кубка страны. Слова Мейтина приводит ТАСС.
"У нас всегда есть волнение перед каждым туром, мы все контролируем, наблюдаем даже в режиме реального времени, если происходят сбои.
Завтра будем работать, но могу с уверенностью сказать, что РФПЛ полностью готова к проведению трех футбольных и одного хоккейного матча в Москве в плане обеспечения безопасности", — сказал Мейтин.
Ранее Мейтин рассказал, что на стадионах чемпионата мира — 2018 будет организована трехступенчатая система досмотра.
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