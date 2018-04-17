В РФПЛ оценили готовность Москвы к проведению трех матчей одновременно

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги РФПЛ Александр Мейтин заявил о том, организация готова к проведению 18 апреля в Москве двух матчей чемпионата России и одной игры Кубка страны. Слова Мейтина приводит ТАСС

"У нас всегда есть волнение перед каждым туром, мы все контролируем, наблюдаем даже в режиме реального времени, если происходят сбои.

Завтра будем работать, но могу с уверенностью сказать, что РФПЛ полностью готова к проведению трех футбольных и одного хоккейного матча в Москве в плане обеспечения безопасности", — сказал Мейтин.

Ранее Мейтин рассказал, что на стадионах чемпионата мира — 2018 будет организована трехступенчатая система досмотра.