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Зинедин Зидан: «Антимадридизм» существовал всегда, и с каждым днем он становится все сильнее"
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Зинедин Зидан: «Антимадридизм» существовал всегда, и с каждым днем он становится все сильнее" 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что команда чувствует антимадридские настроения вокруг клуба. Француз также отметил, что не задумывается о том, каким будет судейство в грядущих полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией».
— «Антимадридизм» существовал всегда, и с каждым днем он становится все сильнее, — приводит Marca слова Зидана. — Разумеется, мы с игроками обсуждаем эти вещи в раздевалке. Судейство в полуфинале? Я не буду ничего комментировать. Мы будем делать нашу работу, а судья свою.
Напомним, что первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» пройдет 25 апреля в Мюнхене.
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