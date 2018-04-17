Зинедин Зидан: «Антимадридизм» существовал всегда, и с каждым днем он становится все сильнее"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что команда чувствует антимадридские настроения вокруг клуба. Француз также отметил, что не задумывается о том, каким будет судейство в грядущих полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией».

— «Антимадридизм» существовал всегда, и с каждым днем он становится все сильнее, — приводит Marca слова Зидана. — Разумеется, мы с игроками обсуждаем эти вещи в раздевалке. Судейство в полуфинале? Я не буду ничего комментировать. Мы будем делать нашу работу, а судья свою.

Напомним, что первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» пройдет 25 апреля в Мюнхене.