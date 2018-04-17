Бабиков: пятый день любуюсь на Камчатку из окна

Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил, что заболел во время поездки на Камчатку, где проводит «закатку».

«Я ещё со школьных лет усвоил, что болеть — это не круто, никакие освобождения от уроков по итогу не изменят дни, проведённые в лениво-обессиленном состоянии.

Зато в такие моменты ты понимаешь, как здорово, когда ничего не болит. Я аккуратен — ношу шапку, шарф, мою руки, не пью холодное, стараюсь употреблять витамины, вообще с воздухом дружу, но вот на Камчатку пятый день любуюсь из окна. Не болейте!" — написал Бабиков в своём «инстаграме».