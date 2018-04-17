Ещё
Бабиков: пятый день любуюсь на Камчатку из окна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабиков: пятый день любуюсь на Камчатку из окна 

Чемпионат.com 58 минут назад
Российский биатлонист Антон Бабиков сообщил, что заболел во время поездки на Камчатку, где проводит «закатку».
«Я ещё со школьных лет усвоил, что болеть — это не круто, никакие освобождения от уроков по итогу не изменят дни, проведённые в лениво-обессиленном состоянии.
Зато в такие моменты ты понимаешь, как здорово, когда ничего не болит. Я аккуратен — ношу шапку, шарф, мою руки, не пью холодное, стараюсь употреблять витамины, вообще с воздухом дружу, но вот на Камчатку пятый день любуюсь из окна. Не болейте!" — написал Бабиков в своём «инстаграме».
Чемпионат.com: последние новости
Тульский «Арсенал» объявил о наборе юных футболистов в клубную академию Благотворительный фонд хочет взыскать с РФС, РФПЛ и «Спартака» 11,4 млн рублей Барбершоп «Медведь»: новый логотип РФПЛ очень похож на наш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение