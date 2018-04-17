Главный тренер ХК «Динамо»: «Уже не допущу ошибок, которые были в моем первом сезоне КХЛ»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев подвел итоги сезона КХЛ 2017/18. Это его первый сезон в качестве главного тренера. Московская команда не попала в плей-офф КХЛ.

«Мне нужен опытный помощник, очень нужен. Он будет отвечать за нападающих, за розыгрыш большинства. Я спокойно говорю об этом, так как это факт. Я буду участвовать в процессе выбора, и от меня будет зависеть окончательное решение.

Сколько раз пересматривал матч со «Спартаком» после окончания регулярного чемпионата? Раз пять точно. Наверное, нового ничего не увидел. Но я убеждался каждый раз, что команда к матчу была готова хорошо. Мы отлично поработали на последнем сборе в Чехии, куда уехали в олимпийскую паузу. Это принесло плоды, команда стала сплоченной. Но нас опять очень сильно подвела реализация голевых моментов.

Атака — наша самая большая проблема. Она была с самого начала сезона, и до конца мы ее решить не смогли. У нас было очень много молодых ребят, которые проводили первый сезон на таком уровне. Ждать от них результата сразу было бы наивно. Например, в этом сезоне отлично сыграл Брюквин, но уже не первый год на таком уровне. Просто теперь он стал опытней. А такие ребята, как Марковин, Ефремов пока привыкали к новой роли. Из-за нашей весенней ситуации, о которой все знали, пришлось брать ребят из высшей лиги. В каких-то клубах было один-два молодых хоккеиста, у нас гораздо больше. Линия атаки очень сильно помолодела. В обороне проблем не было, но в атаке — много. Анисин? Он очень талантливый парень, у которого все есть, чтобы играть в хоккей. Но ему нужно изменить отношение к себе. Я уверен, что если получится, то мы о нем еще услышим. А комментировать ситуацию не хочу.

Я хотел бы поблагодарить клуб за то, что снова поверили в меня. Конечно, и я стал мудрей и уже не допущу каких-то ошибок, которые были в первом сезоне. Но сейчас у нас есть генеральный директор, ситуация будет совершенно другой по сравнению с тем, что было год назад. Так что в будущий сезон я смотрю с оптимизмом», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.