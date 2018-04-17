Ещё
Курянин присвоил чужие пять тысяч и теперь ответит за это в суде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курянин присвоил чужие пять тысяч и теперь ответит за это в суде 

Курские известия 50 минут назад
Фото: Курские известия
Подозреваемый стоял в очереди к банкомату и забрал себе купюру, которую терминал выдал с задержкой
В совершении преступления подозревают 26-летнего молодого человека. Он стоял в очереди к банкомату за женщиной. Из-за технического сбоя машина отказалась выдать ей запрошенную сумму, поэтому курянка забрала свою карту и ушла. Купюра появилась в отсеке спустя некоторое время, когда к банкомату подошёл подозреваемый.
— Посчитав произошедшее подарком судьбы, фигурант забрал деньги себе. Но вскоре потерпевшая обратилась в полицию и курянин пожалел о том, что не попытался вернуть банкноту хозяйке. Его личность установили благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело, — рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий.
Курские известия: последние новости
Курск. Билеты на кубковый матч «Авангард" - "Шинник» в кассах ещё есть «Инвента-Фарм» дважды уступила в гостях «Казаночке-Академии» Двое курян вошли в число победителей конкурса «Послы Победы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение