Курянин присвоил чужие пять тысяч и теперь ответит за это в суде

Подозреваемый стоял в очереди к банкомату и забрал себе купюру, которую терминал выдал с задержкой

В совершении преступления подозревают 26-летнего молодого человека. Он стоял в очереди к банкомату за женщиной. Из-за технического сбоя машина отказалась выдать ей запрошенную сумму, поэтому курянка забрала свою карту и ушла. Купюра появилась в отсеке спустя некоторое время, когда к банкомату подошёл подозреваемый.