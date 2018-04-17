Курянин присвоил чужие пять тысяч и теперь ответит за это в суде 

Подозреваемый стоял в очереди к банкомату и забрал себе купюру, которую терминал выдал с задержкой
В совершении преступления подозревают 26-летнего молодого человека. Он стоял в очереди к банкомату за женщиной. Из-за технического сбоя машина отказалась выдать ей запрошенную сумму, поэтому курянка забрала свою карту и ушла. Купюра появилась в отсеке спустя некоторое время, когда к банкомату подошёл подозреваемый.
— Посчитав произошедшее подарком судьбы, фигурант забрал деньги себе. Но вскоре потерпевшая обратилась в полицию и курянин пожалел о том, что не попытался вернуть банкноту хозяйке. Его личность установили благодаря камерам видеонаблюдения. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело, — рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий.