«Мой твитит прям с дерева»: родители делятся фотографиями детей, которые ничего не видят вокруг, уткнувшись в телефон

53-летний британский комик Дэвид Баддиел (David Baddiel) поделился на своей страничке в Twitter фотографией сына из путешествия. На ней юноша настолько поглощен тем, что происходит в его телефоне, что совершенно не обращает внимания на красивейший пейзаж, раскинувшийся перед ним. Фото комик с иронией подписал: «Мой сын, покоренный красотами природы, как всегда».

Твит с обыкновенной, казалось бы, фотографией (стандартная картина из отпуска с детьми) за пять дней набрал 19 тысяч лайков и всколыхнул небольшой флешмоб среди родителей. В ответ на публикацию пользователи Twitter стали выкладывать аналогичные фотографии своих детей, не обращающих никакого внимания на красоту окружающего мира, променяв ее на смартфон.

My son, hypnotised and overawed as ever by the beauty of nature. pic.twitter.com/Zrhv9KjjIg

— David Baddiel (@Baddiel) 13 апреля 2018 г.

Дэвид Баддиел опубликовал фотографию 13 апреля.

This made my holiday back in 2016! Couldn’t stop laughing! pic.twitter.com/tWxaqUD2CV

— Nick (@fairynuff2u2) 14 апреля 2018 г.

«Мой отпуск в 2016 году прошел не зря. Ржунимагу».

Mine tweeting up a tree. pic.twitter.com/JRhsef5awZ

— Clair (@ClairOverThere) 13 апреля 2018 г.

«Мой твитит прям с дерева».

Namibian wilderness? Nah, YouTube. pic.twitter.com/AEVogR2HBs

— Steve Godfrey (@godsteve) 13 апреля 2018 г.

«Дикая красота Намибии? Неа, YouTube».

Mine completely engrossed by the moving and awe-inspiring Titanic museum in Belfast… pic.twitter.com/ydYnKQI9PB

— Rach (@rachelchristie3) 13 апреля 2018 г.

«Мои детки полностью поглощены волнующим до мурашек музеем Титаника в Белфасте».

Same pic.twitter.com/WLnJmqADDT

— Susannah Leigh (@susieleigh) 14 апреля 2018 г.

«То же самое».

I had one of them last week «enjoying his walk» pic.twitter.com/PbQShGm7TB

— Jenny O (@MsYellowHat) 13 апреля 2018 г.

«Заставила его «наслаждаться прогулкой»».

I've one of those too. Here seen marvelling in the majesty of Caernarfon. pic.twitter.com/aDM7SY1DAq

— AndyFov (@TheFogg) 13 апреля 2018 г.

«У меня тоже есть один такой. На фото восхищается величием Карнарвон (древний город на западе Уэльса)».

pic.twitter.com/mdiK64Fnyj

— Alice Bailey (@AliceHBailey) 13 апреля 2018 г.

Kilve in Somerset, full of prehistoric fossils and on a beautiful day, the most important thing is Instagram apparently pic.twitter.com/DkXLa2wGmk

— Dave Roberts (@daveroberts68) 13 апреля 2018 г.

«Килв, графство Сомерсет, славится доисторическими окаменелостями, на улице прекрасный день, но, кажется, инстаграм важнее».

Daughter waiting excitedly for the tour de Yorkshire last year pic.twitter.com/5E4Qj4gOVP

— Jeanette Wilson (@JenWilson7) 14 апреля 2018 г.

«Дочь с нетерпением ждет тура по Йоркширу в прошлом году».

Spike, this time last year, lapping up the wonders of Venice. pic.twitter.com/Ju3uNM16OV

— esme (@esme_g) 14 апреля 2018 г.

«Спайк в прошлом году упивается чудесами Венеции».

My then-15 year old on a trip of a lifetime to New England. Here he is enthralled by a beautiful sunset in Acadia National Park pic.twitter.com/o1eTonX3Yl

— cheryl page (@pageyaus) 15 апреля 2018 г.

«Мой 15-летний сын во время неповторимой поездки по Новой Англии. На фото он прям-таки очарован красивым закатом в национальном парке Акадия».

When the beautiful Spanish sunshine interrupts YouTube pic.twitter.com/Jd6QMinsiE

— Diana Bourke (@DianaBo) 15 апреля 2018 г.

«Когда красивейший испанский закат мешает смотреть YouTube».

Сам автор оригинального твита признался, что никак не ожидал такого масштабного отклика. А кто-то из пользователей дал несколько советов, как избежать подобной ситуации:

скажите детям, чтобы отлепились от телефона;

не берите с собой зарядку для телефона;

в поездку надо брать телефон только взрослым.