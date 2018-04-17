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Для участия в матче Еврохоккейтура в Ярославль прибыли хоккеисты сборной Швеции
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Для участия в матче Еврохоккейтура в Ярославль прибыли хоккеисты сборной Швеции 

Портал органов государственной власти Ярославской области 42 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Он пройдет на льду «Арены-2000» в ближайший четверг.
Самолет со скандинавскими спортсменами на борту приземлился в аэропорту Туношна. Гостей встречал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.
— Это очень важный турнир. В нем традиционно принимают участие сильнейшие сборные, — отметил Сергей Панчишный. — Интерес к нему огромный. Известно, что не только Ярославль претендовал на проведение вынесенного матча. Но в результате он проводится именно у нас. Уверен, «Арена» будет заполнена, и всех болельщиков ждет интереснейший поединок.
Напомним, о том, что областной центр примет игру, на своих страницах в социальных сетях сообщил в начале апреля губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что Ярославль как город с давними хоккейными традициями достоин проведения такого международного матча, и пообещал обеспечить организацию на высоком уровне.
Традиционно в Еврохоккейтуре участвуют четыре команды: сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. Чешский этап турнира пройдет с 19 по 22 апреля в Пардубице. После матча со Швецией нашей команде предстоит сыграть с Финляндией и Чехией 21 и 22 апреля соответственно.
После прошедших двух этапов турнира сборная России лидирует. На ее счету 15 очков. В копилке сборной Финляндии 13 очков, Чехии — 11, Швеции — 9.
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