Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка

Сборная России прибыла в Ярославль на матч Евротура против команды Швеции, информирует пресс-служба ФХР. Встреча пройдет 19 апреля. Отмечается, что нападающий Павел Дацюк остался в Новогорске, где будет готовиться по индивидуальному плану.

Затем Россия в чешском Пардубице сыграет против Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля).

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил состав команды на третий этап Евротура.

Сборная России прибыла в Ярославль. Нападающий @Datsyuk13 остался в Новогорске, где будет готовиться по индивидуальному плану 🏒

— Хоккей России (@russiahockey) 18 апреля 2018 г.