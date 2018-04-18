Ещё
Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Сборная России прибыла в Ярославль на матч Евротура против команды Швеции, информирует пресс-служба ФХР. Встреча пройдет 19 апреля. Отмечается, что нападающий Павел Дацюк остался в Новогорске, где будет готовиться по индивидуальному плану.
Затем Россия в чешском Пардубице сыграет против Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля).
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил состав команды на третий этап Евротура.
Сборная России прибыла в Ярославль. Нападающий @Datsyuk13 остался в Новогорске, где будет готовиться по индивидуальному плану 🏒
— Хоккей России (@russiahockey) 18 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"СЭ", РФС и РФПЛ наградили Промеса! Роман Павлюченко: "Жду победы "Спартака" Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
WADA решило «добить» Россию97
Арестован член совета ФИФА Омари
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение