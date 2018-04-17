В Воронежской области прошли соревнования среди самых спортивных пенсионеров региона

В спартакиаде приняли вызвались принять участие пожилые люди из шести районов области. В Бутурлиновку съехались самые спортивные пенсионеры из шести районов области, чтобы поучаствовать в спартакиаде. Перед состязаниями медики оценили состояние здоровья людей преклонного возраста. Организаторы подобрали для бабушек и дедушек доступные и не травмоопасные виды спорта. Это дартс, шахматы, настольный теннис, плавание, выполнение некоторых элементов из баскетбола, а также участие в комбинированной эстафете.

В шахматах равных не оказалось спортсменам из Таловой, а вот самыми быстрыми пловцами стали пенсионеры из Павловска. В итоге им досталось и первое место в общекомандном зачёте, серебро увезли таловчане, а бронзовыми призёрами стали пенсионеры из Боброва. Кстати, из этой команды в состязаниях участвовала самая возрастная представительница. Зое Леденёвой скоро исполнится 80 лет. В свой очередной юбилей женщина планирует совершить прыжок с парашютом.

— Вообще в нашем возрасте очень много зависит от нас самих — от мужчин, от женщин. Врач может только помочь, они могут снять симптомы, что-то вырезать, а дальше жизнь хорошая зависит только от нас. Нужно двигаться, радоваться жизни, радоваться всему — цветам, воздуху, воде, запаху, огороду, детям, внукам, правнукам, все, что есть, — говорит участница спартакиады из Боброва Зоя Леденева. — Во-первых, дружба. Собираются здесь, извините, 60 лет, пенсионеры. Кто-то познакомиться, кому-то личную жизнь устроить. А главное, здоровье, участие, это здоровье. Потому что люди готовятся, взбадриваются, из своих клеток выходят, извините, квартир. Здесь они чувствуют, что они ещё нужны, — поделился своими размышлениями о плюсах подобных состязаний участник из Бутурлиновки Юрий Ждамаров.