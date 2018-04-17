Ещё
Блинд: «Вероятно, я останусь в „Манчестер Юнайтед“ в следующем сезоне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блинд: «Вероятно, я останусь в „Манчестер Юнайтед“ в следующем сезоне» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Защитник ”Манчестер Юнайтед” Дейли Блинд сообщил, что, вероятнее всего, останется в клубе в следующем сезоне.
— Вокруг «Юнайтед» всегда множество слухов, — сказал голландец в интервью Bild. — Насколько я знаю, клуб доволен мною и хочет, чтобы я остался на «Олд Траффорд». У меня прекрасные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью. В свой первый сезон он доверил мне сыграть в 30 матчах, что может заслужить далеко не каждый.
В нынешнем сезоне из-за череды травм Блинд сыграл только в 15 матчах во всех турнирах. Ранее СМИ сообщали об интересе к Блинду со стороны нескольких европейских клубов, среди которых была итальянская «Рома».
SPORT24.ru: последние новости
Эмери хотел бы поработать в «Реале Сосьедад» Зидан: «Проблема "антимадридизма"? "Мадридистов" с каждым днем все больше» Дюгарри: «Неймар плюет на «ПСЖ», как клуб это терпит?»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение