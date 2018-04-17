Блинд: «Вероятно, я останусь в „Манчестер Юнайтед“ в следующем сезоне»

Защитник ” Манчестер Юнайтед ” Дейли Блинд сообщил, что, вероятнее всего, останется в клубе в следующем сезоне.

— Вокруг «Юнайтед» всегда множество слухов, — сказал голландец в интервью Bild . — Насколько я знаю, клуб доволен мною и хочет, чтобы я остался на «Олд Траффорд». У меня прекрасные отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью. В свой первый сезон он доверил мне сыграть в 30 матчах, что может заслужить далеко не каждый.

В нынешнем сезоне из-за череды травм Блинд сыграл только в 15 матчах во всех турнирах. Ранее СМИ сообщали об интересе к Блинду со стороны нескольких европейских клубов, среди которых была итальянская «Рома».