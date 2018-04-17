Де Брюйне назвал следующую цель «Манчестер Сити» после победы в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что в следующем сезоне его команда нацелена на победу в Лиге Чемпионов.

"Наша следующая цель — победа в Лиге Чемпионов. В этом сезоне мы выступили в этом турнире не так успешно, как собирались. Впрочем у нас были отличные шансы, которые показали, что мы можем добиться многого. Уверен, что мы станем еще сильнее и продолжим прогрессировать", — приводит слова де Брюйне Mirror.

Напомним, что «Манчестер Сити» вылетел из Лиги Чемпионов в четвертьфинале дважды проиграв «Ливерпулю».