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Де Брюйне назвал следующую цель «Манчестер Сити» после победы в АПЛ
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Де Брюйне назвал следующую цель «Манчестер Сити» после победы в АПЛ 

Soccer News 50 минут назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что в следующем сезоне его команда нацелена на победу в Лиге Чемпионов.
"Наша следующая цель — победа в Лиге Чемпионов. В этом сезоне мы выступили в этом турнире не так успешно, как собирались. Впрочем у нас были отличные шансы, которые показали, что мы можем добиться многого. Уверен, что мы станем еще сильнее и продолжим прогрессировать", — приводит слова де Брюйне Mirror.
Напомним, что «Манчестер Сити» вылетел из Лиги Чемпионов в четвертьфинале дважды проиграв «Ливерпулю».
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