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Жителей Новой Москвы приглашают принять участие в кроссе
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Жителей Новой Москвы приглашают принять участие в кроссе 

Администрация поселения Вороновское 33 минуты назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: m24.ru/Игорь Иванко Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов приглашают принять участие в Окружных отборочных соревнованиях по кроссу. Спортивное мероприятие состоится в воскресенье на набережной декоративного пруда в п. ЛМС поселения Вороновское.
Соревнования будут проводиться в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»". К участию приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Для женщин предусмотрена дистанция в 1 км, для мужчин — в 2 км.
Для участия необходимо выполнить все условия, указанные в положении. Мандатная комиссия будет работать на месте проведения соревнований 22 апреля 2018 г. с 10:00 до 10:50.
Начало соревнований в 11.00
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