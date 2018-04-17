Жителей Новой Москвы приглашают принять участие в кроссе

Фото: m24.ru /Игорь Иванко Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов приглашают принять участие в Окружных отборочных соревнованиях по кроссу. Спортивное мероприятие состоится в воскресенье на набережной декоративного пруда в п. ЛМС поселения Вороновское.

Соревнования будут проводиться в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех»". К участию приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Для женщин предусмотрена дистанция в 1 км, для мужчин — в 2 км.

Для участия необходимо выполнить все условия, указанные в положении. Мандатная комиссия будет работать на месте проведения соревнований 22 апреля 2018 г. с 10:00 до 10:50.

Начало соревнований в 11.00