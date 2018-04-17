Георгиос Барцокас: «ЦСКА — лучшая команда Европы»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас в преддверии матча 1/4 финала Евролиги с ЦСКА лестно отозвался о сопернике. В то же время он добавил, что обе команды являются предсказуемыми друг для друга.

— Прежде всего хочу отметить, что все команды пытались попасть в плей-офф, и для нас участвовать на данной стадии — большая честь, — сказал Барцокас. — С другой стороны, все участники плей-офф пытались избежать восьмого места, чтобы не играть с лучшей командой. На мой взгляд, ЦСКА является лучшей командой [в Европе] на протяжении последних шести — семи лет. Это понятно из турнирной таблицы, поэтому они так легко заняли первое место в регулярке. Наша команда на протяжении последнего месяца испытывала проблемы с травмированными игроками, нам многие не смогли помочь, поэтому мы и не смогли достичь большего и подняться выше восьмого места. При других обстоятельствах это было бы нам под силу. Порой доходило до того, что матч пропускали четыре игрока. Сейчас же нужно думать не о всей серии, а о первом матче и настраиваться на него, как обычно. Нам предстоит провести выездную игру против сильной команды, и прежде всего мы должны биться. Для нас очень важно именно бороться и быть конкурентоспособными. Необходимо успокоиться, не нервничать, сохранять терпение и следовать игровому плану, насколько это возможно, а также контролировать разные ситуации, с которыми мы столкнемся во время матча.

— Могут ли команды удивить друг друга?

— Думаю, что нет. В этом сезоне мы провели много матчей, и сюрпризов уже нет. Баскетбол — очень объективная и справедливая игра, где нечасто случаются сюрпризы. Важный момент в том, что к первому матчу мы снова походим не полностью здоровыми, так как нам не сможет помочь Ханикатт и, возможно, Гилл. Постараемся решить эту проблему. Получить шанс на победу в матче с ЦСКА можно только, играя как команда.