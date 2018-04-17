Весеннее настроение: теплое видео о цветущем Ростове, которое согреет в любую погоду

Вот и прошла первая половина календарной весны. В Ростове уже вовсю распускаются цветы. Благодаря ним городские улицы окрасились в самые яркие краски: зеленые, желтые, красные, бордовые и фиолетовые.

Видеооператор 161.ru снял видео, от которого каждому, кто его посмотрит, станет немного теплее на душе. Смотрите его вместе с нами и радуйтесь.

Весеннее настроение

На прошлой неделе фотокорреспондент 161.ru прогулялся по одной из самых красивых улиц города — Пушкинской и сделал яркие кадры, запечатлевшие момент пробуждения природы.