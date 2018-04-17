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Парлор: «Если „Бернли“ обойдет „Арсенал“ — это будет заслуженно»
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Парлор: «Если „Бернли“ обойдет „Арсенал“ — это будет заслуженно» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок «Арсенала» Рэй Парлор высказался о последних результатах команды.
"Команда находится в плохой форме, и ее положение в АПЛ не соответствует стандартам «Арсенала». Это настоящая головная боль для болельщиков. Встреча с «Атлетико» приобретает важнейшее значение, ведь на кону участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Если они сыграют на выезде так же, как играют в последнее время, то по итогам двух игр проиграют.
Заслуживает ли «Бернли» финишировать на более высокой позиции? Турнирная таблица не врет. Если «Бернли» обойдет «Арсенал» — это будет заслуженно. Все просто" — приводит слова Парлора Goal.com.
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