Парлор: «Если „Бернли“ обойдет „Арсенал“ — это будет заслуженно»

Экс-игрок «Арсенала» Рэй Парлор высказался о последних результатах команды.

"Команда находится в плохой форме, и ее положение в АПЛ не соответствует стандартам «Арсенала». Это настоящая головная боль для болельщиков. Встреча с «Атлетико» приобретает важнейшее значение, ведь на кону участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Если они сыграют на выезде так же, как играют в последнее время, то по итогам двух игр проиграют.

Заслуживает ли «Бернли» финишировать на более высокой позиции? Турнирная таблица не врет. Если «Бернли» обойдет «Арсенал» — это будет заслуженно. Все просто" — приводит слова Парлора Goal.com.