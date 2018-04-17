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Анфанг — новый главный тренер «Кельна»
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Анфанг — новый главный тренер «Кельна» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Экс-полузащитник «Шальке» и «Кайзерслаутерна» Маркус Анфанг возглавит «Кельн» в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт «козлов». 43-летний специалист подписал контракт на три года.
— Я сам из Кельна, — сказал Анфанг. — Поэтому мне не надо объяснять, что значит работать с фанатами этого великолепного клуба с большими традициями. Независимо от лиги. Я очень благодарен за предоставленную мне возможность.
На данный момент «Кельн» занимает последнее место в бундеслиге, отставая от 16-го места на девять очков за четыре тура до конца чемпионата.
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