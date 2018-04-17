Вячеслав Подберезкин: «Неважно себя чувствовал в „Краснодаре“ в эмоциональном плане»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин объяснил свой переход из «Краснодара» зимой 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей за «быков» и четыре встречи за казанцев.

— Бердыев меняет меня в любом случае, но вижу, что в лучшую сторону, — приводит "Реальное время" слова Подберезкина. — Потому что все досконально объясняется, говорятся правильные вещи. Я уверен, что это то, чего мне не хватало. Идет концентрация, идет подсказка, как действовать, на каких качествах играть. Очень нравится тренерский подход в этом плане. Когда я шел в «Рубин», то много слышал о «Ростове». Мол, оборонительный футбол и все такое, но здесь вижу абсолютно противоположное. Курбан Бекиевич много внимания уделяет атаке, говорит, как располагаться на поле, куда двигаться — на каждой тренировке. От нас постоянно требуют играть в атаку, объясняют, как правильно контролировать мяч, как правильно давать пас, открываться. Курбан Бекиевич старается ставить атакующий футбол, сам об этом говорит.

— Как возник вариант с арендой в "Рубин"

— Позвонил мой агент, сказал, что есть вариант с «Рубином», «Курбан Бекиевич хочет тебя видеть». Я даже не раздумывал, сразу дал согласие и оказался здесь на сборах.

— Это было связано с отсутствием игровой практики в Краснодаре?