В Бибиреве прошел большой турнир по спортивным бальным танцам

На базе центра детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел большой турнир по спортивным бальным танцам. Как сообщили в администрации учреждения, в борьбе за «Кубок Вегаса» участвовали коллективы со всей Москвы.

-Участники были представлены во всех возрастных категориях — от 4 до 17 лет. С самого утра и до вечера в зале звучали мелодии латиноамериканской музыки — от ча-ча-ча до сальсы, от пасадобля до джайва. За главный приз борьба шла нешуточная. Всех участников поддерживали не только их тренеры и родители, но и уже давно полюбившийся всем веселый и жизнерадостный аниматор Мишка, которого, по уже сложившейся традиции, во время технических перерывов ребята учили танцевать спортивные бальные танцы, — поделились в администрации ЦДЮТ «Бибирево».

Отметим, что ни один участник турнира не остался без награды. Все юные танцоры получили памятные грамоты и подарки. (ео)