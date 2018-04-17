Ещё
В Бибиреве прошел большой турнир по спортивным бальным танцам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бибиреве прошел большой турнир по спортивным бальным танцам 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
На базе центра детского и юношеского творчества «Бибирево» прошел большой турнир по спортивным бальным танцам. Как сообщили в администрации учреждения, в борьбе за «Кубок Вегаса» участвовали коллективы со всей Москвы.
-Участники были представлены во всех возрастных категориях — от 4 до 17 лет. С самого утра и до вечера в зале звучали мелодии латиноамериканской музыки — от ча-ча-ча до сальсы, от пасадобля до джайва. За главный приз борьба шла нешуточная. Всех участников поддерживали не только их тренеры и родители, но и уже давно полюбившийся всем веселый и жизнерадостный аниматор Мишка, которого, по уже сложившейся традиции, во время технических перерывов ребята учили танцевать спортивные бальные танцы, — поделились в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Отметим, что ни один участник турнира не остался без награды. Все юные танцоры получили памятные грамоты и подарки. (ео)
Управа района Бибирево: последние новости
Юные танцоры из Бибирева заработали высшие баллы на соревнованиях «Кубок Джайва» Преподаватель бразильского джиу-джитсу из Бибирева получил синий пояс В СВАО сотрудники Департамента ГОЧСиПБ рассказали школьникам о мерах безопасности на льду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение