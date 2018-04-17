Волонтеры зооприюта неподалеку от Дмитровского ищут хозяина для метиса овчарки Алисы

Маленькая Алиса ждет свою семью в зооприюте «Бескудниково», который находится поблизости от Дмитровского района. Алисе всего четыре месяца. По словам волонтера приюта, это метис овчарки.

— Алиса у нас очень смышленая девочка, любит покушать и поиграть. По характеру спокойная, послушная, очень общительная, — рассказал волонтер. — Она уже знает некоторые базовые команды, например «сидеть» и «ко мне», приучена к пеленке и замечательно гуляет на поводке.

Чтобы познакомиться с Алисой, необходимо связаться с волонтером приюта по телефону 8 (906) 772-97-31. Отметим, что собака отдается при условии заключения договора с возможностью ненавязчивого отслеживания ее дальнейшей судьбы. (мю)