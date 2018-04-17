Ещё
Волонтеры зооприюта неподалеку от Дмитровского ищут хозяина для метиса овчарки Алисы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волонтеры зооприюта неподалеку от Дмитровского ищут хозяина для метиса овчарки Алисы 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Маленькая Алиса ждет свою семью в зооприюте «Бескудниково», который находится поблизости от Дмитровского района. Алисе всего четыре месяца. По словам волонтера приюта, это метис овчарки.
— Алиса у нас очень смышленая девочка, любит покушать и поиграть. По характеру спокойная, послушная, очень общительная, — рассказал волонтер. — Она уже знает некоторые базовые команды, например «сидеть» и «ко мне», приучена к пеленке и замечательно гуляет на поводке.
Чтобы познакомиться с Алисой, необходимо связаться с волонтером приюта по телефону 8 (906) 772-97-31. Отметим, что собака отдается при условии заключения договора с возможностью ненавязчивого отслеживания ее дальнейшей судьбы. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Воспитанники школы №771 в Дмитровском сразились в волейбол со своими учителями В центре «Онежский» вблизи Дмитровского проведут показательные выступления юных мастеров тхэквондо Юная жительница Дмитровского района стала финалисткой Всероссийских соревнований по шорт-треку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение