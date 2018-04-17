Ещё
Онкологи удалили у рязанки опухоль весом в 10 кг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онкологи удалили у рязанки опухоль весом в 10 кг 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Областном клиническом онкологическом диспансере провели редкую операцию, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Врачи-онкологи удалили опухоль забрюшинного пространства гигантских размеров.
АиФ Рязань: последние новости
Рязанские врачи восстановили пациенту оторванное ухо Бывший игрок ФК «Рязань» вернулся команду на должность администратора Рязанец обворовал родственника, пробравшись к нему через балкон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле11
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Украинец Усик отказался проводить бой в России45
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение