Американцы лидируют по числу купленных билетов на матчи ЧМ по футболу после россиян 

Американские болельщики лидируют по числу купленных билетов среди зарубежных гостей менее чем за два месяца до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Всего жители США купили 80 161 билет. В тройку лучших также входят бразильцы (65,863) и колумбийцы (60,199).
В общей сложности реализовано 1 698 049 билетов, россияне приобрели из них 796,875 штук.
Финальный этап продаж билетов на чемпионат мира, который пройдёт в 11 городах России, стартует 18 апреля.
Ранее глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер заявил, что в организации ожидают аншлаги на всех матчах чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.