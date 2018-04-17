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Американцы лидируют по числу купленных билетов на матчи ЧМ по футболу после россиян
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Американцы лидируют по числу купленных билетов на матчи ЧМ по футболу после россиян 

RT на русском 1 час назад
Американские болельщики лидируют по числу купленных билетов среди зарубежных гостей менее чем за два месяца до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Всего жители США купили 80 161 билет. В тройку лучших также входят бразильцы (65,863) и колумбийцы (60,199).
В общей сложности реализовано 1 698 049 билетов, россияне приобрели из них 796,875 штук.
Финальный этап продаж билетов на чемпионат мира, который пройдёт в 11 городах России, стартует 18 апреля.
Ранее глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер заявил, что в организации ожидают аншлаги на всех матчах чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
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