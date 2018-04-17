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Агуэро перенёс небольшую операцию на колене
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Агуэро перенёс небольшую операцию на колене 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро перенёс операцию на колене. Об этом сам аргентинец сообщил в своём «твиттере». Агуэро была проведена артроскопия — минимально инвазивная хирургическая манипуляция, выполняющаяся через микроразрез. Серхио усугубил своё старое повреждение колена во время дерби с «Манчестер Юнайтед» в результате жёсткого подката со стороны Эшли Янга. Агуэро отметил, что предельно мотивирован к скорому возвращению на поле.
В нынешнем чемпионате Англии, где «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе титул, Агуэро забил 21 гол и отдал шесть результативных передач за 25 матчей.
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